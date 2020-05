Москва, , 18:36 — REGNUM США официально не уведомляли Российскую Федерацию о выходе Вашингтона из Договор по открытому небу. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Напомним, что сегодня газета The New York Times и агентство Associated Press со ссылкой на Белый дом сообщили, что Соединенные Штаты намерены выйти из Договора по открытому небу. Также сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа уже уведомила своих иностранных партнеров о намерении покинуть договор.

Однако на Смоленской площади отметили, что пока не получали от США никаких официальных документов о выходе Вашингтона из договора.