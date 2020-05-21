Архангельск, , 18:30 — REGNUM Власти Архангельской области и Ненецкого АО планируют направить президенту страны предложение о создании нового региона после 10 июня. Об этом ИА REGNUM сообщил источник в правительстве региона.

Архангельская область и Ненецкий автономный округ Stasyan117

Сегодня в Архангельске состоялось заседание рабочей группы по объединению регионов. По словам ее членов, жители Архангельской области и Ненецкого автономного округа активно включились в обсуждение вопроса — за шесть дней от жителей обоих субъектов поступило более 300 предложений, инициатив и мнений.

«Прежде чем обратиться к Президенту страны с предложением о референдуме, нам необходимо выяснить и изучить мнение жителей, — отметил Виталий Фортыгин, руководитель рабочей группы, первый вице-президент, председатель правления Ломоносовского фонда, депутат Архангельского областного Собрания депутатов. — Именно этот процесс сейчас идет полным ходом. По разным каналам связи поступило более 300 откликов. Есть мнения «за» и «против», есть конструктивные и аргументированные предложения. Подчеркиваю: решение ещё не принято. Мы обсуждаем, насколько выгодным будет объединение, какую пользу оно принесет жителям, самим регионам и стране в целом. Сейчас мы слушаем людей».

Большинство обращений, как сообщили в правительстве, связаны с сохранением существующих мер социальной поддержки, доступностью отдаленных территорий, развитием дорожной инфраструктуры и малой авиации.

Предложения жителей регионов обсудят 28 мая на совместном заседании рабочих групп НАО и Архангельской области. Затем будет сформирован итоговый документ, который 29 мая будет передан главам регионов. Далее Александр Цыбульский и Юрий Бездудный внесут документ на рассмотрение депутатов. По данным источника ИА REGNUM, депутаты рассмотрят текст предложения 10 июня. И уже после этого предложение о создании нового региона будет направлено президенту РФ, который должен принять решение о проведении референдума.

Между тем рабочий текст документа уже «гуляет» по сети. Судя по нему, местные власти намерены провести референдум в сентябре 2020 года. Проект объединения предполагает переходный период — с 2022 по 2024 гг. В опубликованном тексте есть и предложение по названию будущего субъекта РФ — Северный край.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, меморандум о совместных действиях по подготовке к выдвижению инициативы по образованию в составе Российской Федерации нового субъекта в результате объединения двух регионов подписали 13 мая в Нарьян-Маре врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский и врио губернатора НАО Юрий Бездудный.