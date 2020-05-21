Кишинёв, , 18:17 — REGNUM В парламент Молдавии внесена инициатива создать комиссию по расследованию «фактов коррупции и незаконного обогащения президента Игоря Додона». Как отметил депутат от оппозиционной Платформы DA Александр Слусарь, «последней каплей» стал появление видеозаписи, на которой олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет с деньгами «на зарплаты» функционеров Партии социалистов, передает ИА REGNUM.

По словам Слусаря, Додон дискредитировал институт президентской власти и его надо привлечь к ответственности. «Создание такой комиссии по расследованию действий президента на предмет коррупции станет прецедентом в истории Молдавии», — добавил он.

Слусарь сказал, что приступает к сбору подписей под проектом о создании комиссии и намерен до следующей недели собрать необходимое для создания комиссии большинство — 51 подпись из 101.

18 мая молдавский депутат Юрий Реницэ продемонстрировал журналистам видеозапись встречи Додона и Плахотнюка, сделанную в июне прошлого года. На видео Плахотнюк передает Додону пакет, в котором, по словам депутата, находились деньги. Додон подтвердил факт встречи с Плахотнюком, но уверяет, что денег не брал.

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