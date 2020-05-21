Вашингтон, , 18:16 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа уведомила правительства стран — участниц Договор по открытому небу о намерении Вашингтона выйти из Договора. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает Associated Press.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США последовательно разрушают систему стратегической стабильности в мире. Они вышли из договора по ПРО, разорвали ДРСМД, не стали ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), не проявляют интерес к продлению СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и теперь разрывают Договор по открытому небу.

Напомним, что в Договор по открытому небу вступил в силу в 2002 году, хотя подписан он был в 1992 году. В нём участвуют: США, Россия, Канада, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Казахстан, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония.