* талибов — запрещённая в России организация

Шиберган, , 18:15 — REGNUM Авиаударом в районе Манджик (провинция Джаузджан, Афганистан) уничтожен 21 талиб (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 21 мая, сообщает Синьхуа.

Авиаудар афганских войск был направлен на скопление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и на их укрытие в двух частях Манджика.

Как рассказал представитель армии в Джаузджане Мохаммад Ханиф Резай, афганские силы безопасности продолжат наносить удары по боевикам и в других регионах страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после очередного нападения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине месяца, афганские власти заявили, что будут наступать на этих исламистов.

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