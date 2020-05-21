Донецк, 21 мая 2020, 17:44 — REGNUM ВСУ установили к западу от Горловки на территории ДНР более 1400 противотанковых мин, сообщает 21 мая «Донецкое агентство новостей».
По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, украинские формирования минируют дороги общего пользования.
Ещё свыше пяти сотен противотанковых мин установила 54-я бригада ВСУ на сельскохозяйственных полях в селе Троицкое.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВСУ нарушили режим прекращения огня в ДНР за сутки 20 мая восемь раз.
Читайте подробнее: За сутки ВСУ восемь раз обстреляли территорию ДНР — СЦКК
Читайте ранее в этом сюжете: Жители Донбасса просят раздать им оружие для защиты от Украины