Москва, , 17:41 — REGNUM Президент США Дональд Трамп вовсе не против того, чтобы у Америки были союзники, которые будут её поддерживать, но хочет, чтобы такое сотрудничество было построено на других, не таких как сейчас, условиях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 мая заявил политолог Сергей Черняховский. Так он прокомментировал доклад, выпущенный администрацией Белого дома, в котором, помимо тезисов о противостоянии с Китаем, обозначена необходимость повышать устойчивость американских альянсов.

«Напоминание о необходимости альянсов может быть оппонированием сторонникам подобных альянсов в русле того, что делал Обама, — сказал политолог. — Но Трамп выстраивает систему, которая, как ему кажется, могла бы существовать самостоятельно. Другая сторона вопроса — Трамп вовсе не против того, чтобы иметь страны, которые будут его поддерживать. Но он хочет иметь их на других условиях, чтобы он не оплачивал их, а они поддерживали США в силу полной зависимости от Штатов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сайте Белого дома был опубликован доклад, в котором сказано, что одной из целей США должно быть повышение уровня устойчивости американских институтов и альянсов для противостояния вызовам со стороны Китая.