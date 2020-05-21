Вашингтон, , 17:39 — REGNUM Власти США в пятницу, 22 мая, объявят Российской Федерации о том, что Вашингтон выходит из договора по открытому небу. Об этом сегодня, 21 мая, пишет газета The New York Times со ссылкой на представителя Белого дома.

Напомним, что Договор по открытому небу — это многосторонниймеждународный договор, разрешающий свободные полеты невооруженныхразведывательных летательных аппаратовв воздушном пространстве стран-подписантов. Прежде всего в договор входят Россия, США, все страны военного блока НАТО, а также ряд стран Восточной и Северной Европы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что Договор по открытому небу находится под угрозой из-за стремления США разрушить все ограничения в сфере стратегической стабильности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США последовательно вышли из договора по ПРО, затем из договора РСМД, также они отказались ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО) и до сих пор Соединенные Штаты не приняли решения по договору СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года.