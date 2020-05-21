Краснодар, , 17:09 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поддержал желание губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева баллотироваться на новый срок. Об этом стало известно во время встречи президента и главы Кубани 21 мая.

«Я хотел бы вынести вопрос о возможности мне избираться на новый срок губернатора Краснодарского края», — сказал Кондратьев.

«Я, безусловно, вашу кандидатуру поддержу, Краснодарский край демонстрирует хорошие темпы роста, это дает все основания, чтобы оценить вашу работу как минимум удовлетворительно», — сказал Владимир Путин, добавив, что окончательное решение — за жителями края.

Вениамин Кондратьев был назначен исполняющим обязанности губернатора Краснодарского края 22 апреля 2015 года. 15 сентября 2015 года он победил на выборах губернатора Кубани, набрав 83,6% голосов избирателей.