Москва, , 16:26 — REGNUM Законопроект о роли воспитания в системе образования России, а также о воспитательной работе по программам, внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Предлагается определить воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

Так, воспитание обучающихся при освоении ими основных образовательных программ должно осуществляться на основе включаемых в соответствующую образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых образовательными организациями, следует из документа.

Рабочая программа воспитания, разработанная и утвержденная образовательной организацией, будет определять комплекс основных характеристик осуществляемой в образовательной организации воспитательной работы по соответствующей основной образовательной программе: цель, задачи, основные направления и темы воспитательной работы, возможные формы, средства и методы воспитания, включая использование воспитательного потенциала учебных предметов, курсов и дисциплин (модулей), подходы к индивидуализации содержания воспитания с учетом особенностей обучающихся, показатели эффективности воспитательной работы, в том числе планируемые личностные результаты воспитания, и иные компоненты.

Право на участие в разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы получат советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, указанные в статье 26 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», мнение которых будет учитываться при принятии локальных нормативных актов образовательной организации.

Читайте развитие сюжета: Володин направил законопроект о воспитании в комитет Госдумы по образованию