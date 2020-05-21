Кишинёв, , 16:26 — REGNUM Парламент Молдавии 21 мая поддержал предложение действующего президента Игоря Додона и назначил очередные президентские выборы на 1 ноября 2020 года. Как передает ИА REGNUM, оппозиция предлагала провести выборы раньше — 25 октября, но большинство депутатов поддержали предложение Додона и социалистов.

Мандат нынешнего президента Игоря Додона истекает 23 декабря 2020 года, и новые выборы по закону должны пройти в период от месяца до двух месяцев до истечения мандата, то есть с 23 октября по 23 ноября.

Отметим, что Игорь Додон на этих выборах попытается переизбраться на второй срок. Его основным и главным конкурентом считается лидер правой оппозиции, экс-премьер Майя Санду.

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