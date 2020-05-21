Будапешт, , 16:20 — REGNUM Транзитные лагеря для мигрантов на сербско-венгерской границе венгерские власти решили закрыть, сообщает 21 мая агентство МТИ.

Соответствующую информацию распространил официальный представитель венгерского премьер-министра Гергей Гуйаш.

Это было сделано в ответ на решение Европейского суда справедливости (Суд ЕС), обвинившего Венгрию в том, что она заставляет мигрантов пребывать в транзитных лагерях, то есть лишает их свободы.

Венгерские власти с этим вердиктом Суда ЕС не согласились, поскольку в результате реализация его решения грозит ЕС дополнительным наплывом мигрантов.

«Но как член ЕС, мы будем придерживаться всех решений суда», — сказал Гуйаш.

Напомним, до сих пор в Венгрии функционировали временные транзитные зоны для мигрантов на её южных границах. Мигранты содержались в этих лагерях до того, как миграционная служба Венгрии выносила положительное решение о предоставлении им убежища.

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