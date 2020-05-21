21 мая 2020 | Время чтения 8 мин

Госдума в третьем чтении приняла закон о создании регистра населения России. Регистр будет собирать «ключи» — данные двенадцати министерств и ведомств, а также фондов, отслеживать семейное положение и родственные связи, наличие детей, доходы, расходы, недвижимость, землю, автомобили, судимости. Закон уже называли «цифровым концлагерем», конфессии также не в восторге, эксперты говорят об угрозе национальной безопасности и ссылаются на опыт зарубежных стран. Что нас ждёт – читайте в статье.

Ольга Зенькович, , 17:14 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла скандальный закон о создании в России регистра населения, передает корреспондент ИА REGNUM. Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июле 2019 года во исполнение указа президента РФ от 15 января 2016 г., и споры вокруг него не прекращались.

Тотальный контроль Цитата из к/ф «Анон». Реж. Эндрю Никкол. 2018. Германия — США

Регистр будет содержать базовые сведения о физическом лице: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также дополнительные — семейное положение, родственные связи.

Вести ресурс будет Федеральная налоговая служба (ФНС) на основании данных МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФОМС и ФСС, — всего 12 ведомств.

Право доступа к регистру будут иметь представители органов госвласти, МФЦ, избирательные комиссии, нотариусы, суды, прокуратура, органы дознания, следствия, полиция, ФСБ, Служба судебных приставов, ФНС.

Инициатива вызвала протесты и вал обращений в нижнюю палату парламента.

«Впервые в Госдуму поступило 32 тыс. официальных обращений, 250 учёных обратились с той же самой просьбой, 125 тыс. зарегистрировано обращений на сайте Госдумы, — никогда такого не было. Давайте отложим этот вопрос, проведём комплексное слушание, потом будем принимать решения», — предложил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Неинформированность

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») считает, что чуть ли не все контрдоводы не имеют отношения к реальному положению вещей и приводятся из-за низкой информированности.

«Если не все контрдоводы по этому закону не имеют отношения к реальному положению вещей. Предполагаю, что это во многом связано с недостаточностью информирования, что собой представляет сам законопроект», — отметил в ходе дискуссии Хинштейн.

Александр Хинштейн Duma.gov.ru

Он ответил на замечание о безопасности персональных данных.

«Мы приступили к работе по внесению изменений в законодательство об ужесточении ответственности за хранение информации персональной и иных данных, в том числе ужесточении ответственности за утечки, с тем чтобы до 2023 года, когда система заработает, государством был четко определен механизм ответственности за любое действие», — заверил глава комитета.

Однако ФНС придерживается другой точки зрения на вопрос безопасности хранения данных, какой — будет известно далее.

Пять доводов против

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) привел пять доводов, почему депутаты фракции проголосуют против.

Первый аргумент — нормы нарушают Конституцию, а именно ст. 24, где сказано, что «сбор, хранение, использование информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются». Второй — нарушение закона «О персональных данных».

«Не допускается объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместных между собой. Это нарушение принципа работы с персональными данными установлено статьей 5 закона «О персональных данных», — сказал Лебедев.

Третий момент касается управления персональными данными.

«Раздел 8 статьи 11 законопроекта устанавливает, что персональные данные граждан подлежат постоянному хранению, их изъятие, в том числе по требованию гражданина, не предусмотрено. Но закон «О персональных данных» говорит о том, что гражданин вправе уточнить свои персональные данные, а также попросить об их блокировке или уничтожении. Данный законопроект такого права не даёт», — пояснил парламентарий.

Игорь Лебедев Duma.gov.ru

Вопросы также вызвало то, что именно ФНС будет оператором регистра.

Четвертый аргумент — безопасность хранения данных.

«По сути, слив данных может быть осуществлён любым рядовым сотрудником МФЦ, и никто не защитит наших граждан от этого слива», — уверен он.

Депутат также указал на риски единого хранения данных в одном месте.

«Очевидно, что создание единой базы граждан будет вызывать повышенный интерес любых злоумышленников. На сегодняшний день это вам скажет любой специалист в области технологий… Есть аспект возможных утечек данных изнутри, известно, что за прошлый год более 60% утечек совершено именно при помощи внутренних злоумышленников», — привел Лебедев аргумент.

Некоторые страны отказались

В КПРФ обратили внимание на международную практику. Так, в Великобритании аналогичный закон был принят в 2006 году, но через четыре года правительством было принято решение об уничтожении этого регистра в силу невозможности обеспечения сохранности доступа к информации о частной жизни, породивший утечку информации. Страна зафиксировала нанесение ущерба национальной безопасности.

«Закон противоречит 646-му указу президента РФ, который сформулировал то, до чего дошли англичане, — что комплексное агрегирование в один документ всех данных о людях в условиях невозможности обеспечения безопасности резко увеличивает возможности наших геополитических противников при получении данной информации», — указал депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Парламентарий указал на явную возможность утечки данных.

«В законе у нас более 30 сведений собирается, в том числе имеет доступ нотариус, который работает в иностранных юрисдикциях, соответственно, они будут иметь базы и сам упрощенный порядок передачи информации из регистра», — сказал депутат.

Идентификатор и религия

В Госдуме также указали на возмущение религиозных конфессий числовым идентификатором.

«Напомню, что Конституционный суд Португалии и Венгрии, еще ряда стран запретили использование как регистров, так и числовых идентификаторов, который поэтому называется информационный концлагерь», — заявил депутат Госдумы Николай Коломейцев (КПРФ).

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов (КПРФ) также рассказал о позиции РПЦ.

«Я разделяю позицию Русской православной церкви (РПЦ), других традиционных конфессий о том, что каждый человек должен иметь право отказываться от электронной идентификации и продолжать пользоваться бумажными документами, а также не соглашаться с внесением персональной информации в информационный регистр. Это одно из базисных прав человека, и оно должно соблюдаться», — сказал Гаврилов.

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Суперкомпьютер Цитата из к/ф «Космическая одиссея 2001 года». Реж. Стэнли Кубрик. 1968. США — Великобритания

Эксперимент на себе

В «Справедливой России» считают принятие закона излишне поспешным и предложили депутатам провести эксперимент на себе, а потом принимать закон на страну.

«Куда мы спешим, чего такого случится за эти три года? Где здесь опыт? Где тестирование этой системы? Почему надо принимать сразу на всю страну? Давайте выделим отдельную территорию, отдельную категорию граждан, покажем пример сами. Я, например, готов. Давайте, депутаты всех уровней, сенаторы, судьи, прокуроры, — вперёд, давайте на себе три года испытаем эту систему, наверняка там выявятся какие-то недоработки, подкорректируем, поправим, потом будем всех остальных граждан насильно заставлять, что называется, вступать под колпак ФНС», — рассуждает первый замглавы фракции Олег Нилов.

Вопреки страху

В «Единой России» призывают не бояться, а делать жизнь и получение различных госуслуг и выплат быстрее и удобнее.

«Законопроект рассматривается уже почти два года… Послушайте, мы что, хотим вернуться на 15−20 лет назад, когда элементарные операции, чтобы произвести, нужно было потратить уйму времени и нервов, обойти все инстанции за какими-то справками, выписками… Новые технологии пришли», — заявил депутат Госдумы Сергей Боярский («Единая Россия»).

Он не сомневается, что ФНС способна наладить работу регистра.

«ФНС зарекомендовала себя как локомотив развития цифровых технологий, справится с этой задачей в исполнении поручения председателя правительства, чтобы не человек бегал, доказывал, что ему положены, например, льготы, выплаты субсидии, а чтобы государство на опережение в том числе приходило и такие услуги предоставлялись. Не нужно бояться новых технологий. Их нужно уметь правильно использовать, грамотно, ответственно и профессионально», — призвал парламентарий.

ФНС все опровергла

Глава ФНС Даниил Егоров сообщил, что идеей создания единого реестра жителей, не только граждан РФ, служба озаботилась в 2015 году.

«Мы, как никто другой, управляющий одним из самых больших объемов данных, прекрасно понимаем, насколько важно иметь чистые данные, насколько важно иметь защищенные данные для того, чтобы мы за деньги налогоплательщиков, за деньги людей, которые живут в нашем государстве, оказывали максимально качественные услуги. Я не соглашусь с тем, что мы отстаём по всем параметрам от других государств в нашем технологическом развитии. Это неправда, мы способны реализовать очень серьёзные, очень сложные информационные системы», — сказал Егоров.

Даниил Егоров Nalog.ru

Отдельно он коснулся аргумента о тестировании системы.

«Прежде чем будет запущена это система, она будет тестироваться как Федеральной службой безопасности (ФСБ), так и иными службами по максимальным уровням защиты. Это принципиально важно, когда мы говорим о том, как запускается эта система», — заверил глава ФНС.

Егоров рассказал, что же будет хранить регистр.

«Эта система не сборка данных. Поймите, эта система будет собирать ключи, которые позволяют в каждом ведомстве иметь актуальные достоверные данные. Мы не собираем данные всех ведомств в одну точку, нет, это фундаментально было бы на самом деле верным аргументом со стороны коллег, которые говорили, что сборка данных в одной точке — это максимальный риск», — подчеркнул Егоров.

И отдельно для Хинштейна он коснулся требований законодательства о персональных данных.

«Мы чётко соответствуем требованиям закона о персональных данных. Это также прошло юридическую экспертизу. Там нет данных ни медицинских, ни исповедания, ни биометрических данных — этого там нет, это всё неправда», — заверил глава ФНС.