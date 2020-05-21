Москва, , 16:20 — REGNUM Китайская социально-экономическая система оказалась более эффективной, чем американская, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Белый дом выпустил доклад, авторы которого призвали США противостоять действиям КНР, угрожающим интересам США.

«Здесь складываются два фактора, — сказал Черняховский. — Первое — это геоэкономическая и геополитическая конкуренция как таковая. А второе — это опять-таки борьба двух систем. А системы разные. И политически, и социально-экономически. И на сегодняшний день получается, что Китай в целом с точки зрения эффективности своей системы переигрывает США».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в докладе «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике», сказано, что США должны принуждать Пекин к прекращению или снижению действий, наносящих урон жизненно важным интересам Соединённым Штатам.

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