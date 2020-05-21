Москва, 21 мая 2020, 16:19 — REGNUM Вашингтон признал факт стратегического противостояния с Китаем, в том числе в связи с предвыборной ситуацией в самих США, считает политолог Сергей Черняховский. Об этом он заявил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что администрация Белого дома подготовила доклад под названием «Стратегический подход США к Китайской Народной Республике», посвященный противостоянию Америки и КНР.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сайте Белого дома был опубликован доклад, в котором Соединённые Штаты признали долгосрочную стратегическую конкуренцию с Китаем.
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