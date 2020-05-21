Париж, , 16:16 — REGNUM Бывший президент Франции Николя Саркози заявил своему преемнику, действующему главе государства Эммануэлю Макрону, что необходимо изменить ситуацию, сообщает L'Express.

«Нужно в корне изменить ситуацию», — заявил Николя Саркози действующему президенту Франции.

Известно, что стороны много общались с начала кризиса в области здравоохранения: вечером после первого тура муниципальных выборов, за день до того, как был введен режим изоляции, затем перед выступлением Эммануэля Макрона 13 апреля и в кулуарах церемонии 8 мая в Париже.

«Нужно принимать решения быстро … Но решать и быстро — это не то, что он (Макрон) может делать», — заявил бывший президент во время телефонного разговора с одним из членов партии «Республиканцы».

Прежде чем дать этот совет: «Он должен перестать говорить спасибо! Спасибо тем, кто ухаживает за больными», «Спасибо журналистам»… Когда пилот управляет самолетом, и тот падает. Как вы думаете, что он делает? Говорит спасибо бортпроводникам? Нет, он никому не говорит спасибо: он держит штурвал».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон призывает жителей страны не ослаблять «усилия», чтобы не возобновить распространение коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон призвал жителей Франции «не ослаблять усилия» по борьбе с COVID-19