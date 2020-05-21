Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский органично встроился в ряды политического класса страны. Об этом 21 мая заявил советник главы ЛНР, эксперт группы по минским договорённостямРодион Мирошникна телеканале «Россия 24».

«Весь украинский бомонд активно ожидал посадок. Но на данный момент Зеленский уже является соучастником, поэтому он заинтересован в нахождении Порошенко и его фракции в парламенте — они ситуативно голосуют совместно. Всё это сильно усложняется и никаких серьёзных посадок больших фигурантов, которые сегодня вполне обоснованно обвиняются в грандиозных коррупционных действиях, разворовывании бюджета, помощи… эти люди все посажены не будут», — заявил Мирошник.

По его мнению, очень показательно, что Зеленский начал уже говорить о следующем сроке.

«Человек, который за полтора года назад никакого отношения не имел к политике, сегодня ощутил вот этот вкус нахождения во власти, он ощутил то, что там интересно, там хорошо. И он фактически вот уже схватился за ручки кресла, в котором он сегодня сидит, и пытается в ней сохраниться на более длительное время», — отметил он.