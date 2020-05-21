Москва, , 16:09 — REGNUM Степень ответственности гражданских властей за сохранность данных, которые будут собирать в единый электронный регистр, недостаточна для обеспечения безопасности жителей России. Об этом 21 мая заявил политолог Сергей Михеев.

По его словам, если бы речь шла, что в ФСБ сводится все данные в единый блок для борьбы с преступностью, то «это был другой разговор».

«А разговор идет о гражданских властях, на мой взгляд степень ответственности за эти данные недостаточна», — цитирует Михеева ИА Красная Весна.

Политолог добавил, что для эффективной борьбы с преступностью достаточно тех баз данных, которые уже есть в силовых ведомствах.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 21 мая, Государственная дума в третьем чтении приняла закон о едином электронном регистре населения России.

Вести регистр будет Федеральная налоговая служба. Используются данные 12 ведомств, в том числе МВД, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлота, ФОМС и ФСС.

Одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц.

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