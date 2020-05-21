Москва, , 16:07 — REGNUM Никакого продвижения по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе за весь 2020 год не произошло. Об этом 21 мая заявил советник главы ЛНР, эксперт группы по минским договорённостямРодион Мирошникна телеканале «Россия 24».

«Совершенно никакого конструктива, и мне кажется, что внешние кураторы Зеленского не позволяют, не дают никакой возможности для достижения какого-то урегулирования даже в вопросах безопасности, прекращения огня. Поэтому есть заинтересованность за пределами Украины в сохранении точки напряжения», — заявил Мирошник.

Если год назад, когда произошла первая перезагрузка представителей контактной группы, риторика изменилась и появились признаки возможного улучшения диалога, то теперь процесс урегулирования вновь стагнирует, указал он.

«Ни одного конструктивного действия на данный момент не произошло. Были на момент осени 2019 года, в преддверии проведения нормандского формата, были три точки разведения, были обмены. Эти вещи были сделаны. Но после нового года никаких серьёзных изменений мы не видим», — указал Мирошник.