Цхинвал, , 16:09 — REGNUM Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 21 мая собрал родителей курсантов, сбежавших из карантина. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

«Я знаю, что некоторые из вас одобряли их действия. Те родители, которые относятся к курсантам, военным, как к сынкам, портят своих детей», — цитирует президента пресс-служба.

Бибилов отметил, что по две недели в карантине находятся женщины с маленькими детьми и пожилые люди, в то время, как молодые люди своим поступком поставили под угрозу здоровье жителей республики.

Сообщается, что министр обороны Южной Осетии Ибрагим Гассеев, присутствовавший на встрече, доложил о готовом приказе об отчислении курсантов. Бибилов поручил найти зачинщиков побега и наказать всех в соответствии со степенью вины. Он также попросил избежать отчисления нарушителей.

Напомним, в Южной Осетии всех прибывающих из-за границы на две недели помещают в карантин, для защиты населения от коронавируса. В мае среди прибывших было выявлено 34 человека, инфицированных SARS-CoV-2.

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