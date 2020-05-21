Москва, , 14:52 — REGNUM Зачисление по результатам единого государственного экзамена абитуриентов в вузы пройдёт в августе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.

«Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — заявил Путин.

Подать документы по результатам ЕГЭ можно будет в несколько вузов без личного присутствия, указал президент.