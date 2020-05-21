Москва, , 14:47 — REGNUM Единый государственный экзамен стал эффективным механизмом для оценки знаний учащихся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.

«Что считаю важным подчеркнуть: за более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, всё-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний», — заявил Путин.

«Правила, установленные в рамках этих экзаменов понятны, справедливы. На мой взгляд, достаточно уже удобны», — указал он.