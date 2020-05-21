Москва, , 14:41 — REGNUM Планируемые федеральные доплаты для классных руководителей школ будут начаты, как и планировалось, с начала нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.

«Приняли тогда решение (в начале года) о специальных федеральных доплатах в 5 тыс. рублей для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнёт действовать с начала нового учебного года», — заявил Путин.