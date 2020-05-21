Бишкек, , 14:25 — REGNUM Сейчас заработная плата рядовых работников прокуратуры начинается с 10 000−12 000 сомов (9500 — 11 400 рублей). Об этом сегодня, 21 мая, на заседании парламента Киргизии сообщил генеральный прокурор Откурбек Джамшитов, отвечая на вопрос депутатов о заработках сотрудников органов прокуратуры.

Депутат Тазабек Икрамов выразил обеспокоенность в связи с тем, что столь низкие зарплаты могут подтолкнуть работников прокуратуры к совершению коррупционных преступлений.

«Как они выживают, имея такие зарплаты, если учитывать, что многие из них живут на съемных квартирах?» — поинтересовался парламентарий.

В ответ на это генпрокурор сказал, что некоторые его коллеги в прежние годы получали гораздо меньшие зарплаты и тоже снимали жилье.

«Нам родители помогали», — заявил Откурбек Джамшитов.