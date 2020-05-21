Вена, , 14:36 — REGNUM Австрийские власти не будут открывать свои границы для стран, которые не смогли взять у себя на территории ситуацию с распространением коронавирусной инфекции под контроль. Об этом 21 мая на пресс-конференции заявил канцлер страны Себастьян Курц.

«Мы ни в коем случае не откроем наши границы для стран, которые еще не взяли ситуацию под контроль», — заявил он.

Также он добавил, что туризм является для страны важной частью экономики и власти сделают все, чтобы не поставить здоровье граждан под угрозу, а также чтобы число инфицированных и дальше оставалось низким.

«С другой стороны, мы конечно же намерены сохранить в нашей стране рабочие места, которые зависят от туризма», — подчеркнул Курц.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что с 15 мая Австрия откроет границы для Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также данный вопрос в настоящее время активно обсуждается в отношении Венгрии, Словакии и Чехии.