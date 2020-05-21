Минобрнауки: летом трудоустроят 60 тыс. студентов вузов
В летний трудовой семестр планируется организовать трудоустройство 60 тыс. студентов высших учебных заведений России, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Глава Минобрнауки: зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки
Зачисление в российские вузы в текущем году пройдёт в более сжатые сроки. В июне начнут принимать документы в магистратуру, в июле — в бакалавриат, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.
Попова рассказала о ситуации с инфицированными коронавирусом детьми
С начала марта 2020 года доля инфицированных коронавирусом детей в общем числе инфицированных граждан остаётся стабильной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по образованию в условиях Covid-19.
«В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает семи процентов, если брать детей от нуля до 18 лет. То есть весь этот возрастной интервал», — заявила Попова.
Глава Минобрнауки РФ назвал сроки завершения учебного года в вузах
Учебный год в российских высших учебных заведениях будет завершён в середине лета. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса, которое проводит президент РФ Владимир Путин, заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
«Летнюю оздоровительную кампанию нужно планировать и проводить в тех регионах, в которых эпид ситуация является наиболее благоприятной», — заявила Анна Попова. Глава Роспотребнадзора настаивает на отдыхе детей без выезда из регионов постоянного проживания. При этом должно быть обеспечено безопасное бесмасочное пребывание детей в летних лагерях, для обеспечения полноценного отдыха.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в общем объеме инфицированных коронавирусной инфекцией доля детей до 18 лет не превышает 7%.
Путин объяснил порядок зачисления в вузы в 2020 году
Зачисление по результатам единого государственного экзамена абитуриентов в вузы пройдёт в августе. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.
«Зачисление пройдёт в августе. Кроме того, для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — заявил Путин.
Министр науки и высшего образования также предложил расширить программу льготного образовательного кредитования студентов, обучающихся на платной основе. «Речь идет о снижении процентной ставки по кредитам до 3% и увеличении срока пользования кредитом до 15 лет», — сказал Валерий Фальков.
«Предлагается предоставить вузам более широкие возможности перевода лучших студентов-«платников» на бюджетные места в пределах общего объема вакантных бюджетных мест, которые имеются в каждом вузе на втором и последующих курсах», — заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний — Путин
Единый государственный экзамен стал эффективным механизмом для оценки знаний учащихся. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.
«Что считаю важным подчеркнуть: за более чем десятилетие ЕГЭ, несмотря на все проблемы, а их было много, мы об этом знаем хорошо, всё-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний», — заявил Путин.
Путин назвал дату проведения единого государственного экзамена в 2020 году
Единый государственный экзамен в 2020 году начнётся 29 июня. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.
«На этот счёт поступали самые разные предложения, в том числе в этом году, учитывая сложную ситуацию, предлагалось его полностью отменить», — заявил Путин.
В России уже в этом году будет создано дополнительно 11 тысяч бюджетных мест в вузах. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Путин: призыв для выпускников школ отложат
Министерство обороны России перенесет призыв в ряды Вооруженных сил для выпускников школ, заявил российский лидер Владимир Путин.
Дополнительные периоды для сдачи ЕГЭ будут предусмотрены не только в летний период, в июне и августе, но и в течение учебного года.
Путин напомнил об обещанных доплатах классным руководителям
Планируемые федеральные доплаты для классных руководителей школ будут начаты, как и планировалось, с начала нового учебного года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявил президент России Владимир Путин на совещании по образованию в условиях Covid-19.
«Приняли тогда решение (в начале года) о специальных федеральных доплатах в 5 тыс. рублей для классных руководителей, на которых лежит особая ответственность за воспитание, за работу с детьми. Такая мера начнёт действовать с начала нового учебного года», — заявил Путин.
Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии
Российская система образования достойно выдержала испытания, связанные с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 21 мая, в ходе совещания по вопросам образования в условиях пандемии коронавируса заявил президент РФ Владимир Путин.
«Для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на оставшиеся места в высших учебных заведениях. То есть начать учиться уже осенью, не теряя целого года», — сказал Владимир Путин.
У выпускников остается возможность подать документы по результатам ЕГЭ сразу в несколько вузов, без личного присутствия.
Аттестаты о среднем образовании будут выданы всем выпускникам 2020 года без экзаменов. «Такое решение является исключительным, оно носит временный характер», — отметил президент.
«ЕГЭ стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила ЕГЭ — понятные, справедливые, уже достаточно удобные», — отметил глава государства.
Путин назвал провокацией слухи о переходе на удалённое образование в РФ
Предположения о замене очной формы образования на дистанционную — откровенная провокация. Об этом заявил президент России Владимир Путин 21 мая на совещании по вопросам образования в условиях коронавирусной инфекции.
«Система образования не только учит, но и воспитывает, во-многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество», — подчеркнул президент России.
«Все слухи и вбросы о том, дистанционное образование полностью заменить и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию», — заявил Владимир Путин.
Особое внимание президент поручил обратить на безопасность организации ЕГЭ, а также безопасность летнего отдыха школьников и других учащихся.
В вузах, прежде всего региональных, будут созданы дополнительные бюджетные места, чтобы не менее 60% выпускников смогли претендовать на бесплатное высшее образование, заявил Владимир Путин.
Призыв на военную службу выпускников школ в 2020 году будет отложен, сообщил президент России.
Зачисление в вузы России по результатам ЕГЭ произойдет в августе 2020 года, сообщил Путин.
Единый госэкзамен в России начнут сдавать по всей стране 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин. ЕГЭ будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы в текущем году. Школы помогут выпускникам готовиться к ЕГЭ в дистанционном режиме.