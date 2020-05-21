С начала марта 2020 года доля инфицированных коронавирусом детей в общем числе инфицированных граждан остаётся стабильной. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом России Владимиром Путиным по образованию в условиях Covid-19.

«В общем количестве инфицированных с начала наблюдения, с начала марта, удельный вес детей не превышает семи процентов, если брать детей от нуля до 18 лет. То есть весь этот возрастной интервал», — заявила Попова.