Москва, , 14:19 — REGNUM Противников закона об электронном регистре граждан «вполне можно понять» по ряду причин, главная из которых — недоверие властным институтам, поэтому подобные законы могут расцениваться «как дополнительный способ контроля над гражданами». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Николай Евдокимов.

«Информатизация имеющихся сведений о населении — объективный процесс, который должен способствовать более эффективному функционированию ряда систем, в том числе налоговой. Однако противников закона вполне можно понять.

Во-первых, количество утечек данных действительно очень велико, и люди не считают, что создаваемый регистр сможет обеспечить сохранность их данных. Во-вторых, у граждан России нет чёткого понимания, для чего это делается, так как власть не проводит никакой разъяснительной работы по этому поводу. Третье и, наверное, главное: население в целом не доверяет сегодня властным институтам и рассматривает подобные законы как дополнительный способ контроля над гражданами. А у людей накопилась очевидная усталость от контролирующих и репрессивных мер при одновременном недостатке мер поддержки», — сказал Николай Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума в третьем чтении приняла закон о едином регистре населения России. В него будут включены базовые сведения о физлице: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения и смерти, пол, реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН, а также ные данные.

Подробнее: Госдума приняла закон о едином регистре населения России