Южно-Сахалинск, , 14:02 — REGNUM

Решение властей Сахалина не пускать на остров людей без документального подтверждения отрицательного теста на коронавирус нарушает принцип свободы передвижения граждан России по своей собственной стране, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 мая.

Как сообщалось ранее, новая мера, по мнению местных властей, должна помочь предотвратить «завоз» коронавируса на остров. Она вступает в силу с 27 мая. Сдать анализ необходимо не менее чем за три дня до поездки на Сахалин.

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«Оцениваю это решение властей Сахалина как очень вредное, чреватое самыми отрицательными последствиями, причём в общегосударственном масштабе. Представьте себе на минуту, что будет со страной, если другие регионы пойдут по этому пути! Граждане имеют право свободно передвигаться по территории своей родины. Во многих её частях они многократно за один месяц переезжают из одного субъекта федерации в другой… Что же им, несколько раз в месяц идти в поликлинику сдавать анализ крови?

Тут ведь вопрос не в том, что другим субъектам федерации будет сложнее осуществить предусмотренную властями Сахалина меру, а, подчеркну это ещё раз, в принципе свободы передвижения граждан по их стране.

Понятно, чего хотят сахалинские власти: поставить под контроль трудовую миграцию, потрафить местным изоляционистам. Последние, думаю, довольны, а их немало. Плюс наличествует желание показать верхам степень управляемости островами и малое число зараженных. Всё это, однако, не имеет никакого отношения, кроме отрицательного, к интересам рядовых граждан России!