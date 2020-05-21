Москва, , 13:32 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 мая поздравил министра обороны РФ Сергея Шойгу с днём рождения. Перед началом заседания правительства, которое проходит по видеоконференцсвязи, Мишустин произнёс приветственные слова.

«Сергей Кужугетович ведёт очень непростой участок работы, отвечает за обороноспособность нашей страны. Это нелёгкий труд, который требует большого опыта и отличных управленческих навыков. Конечно, вы, Сергей Кужугетович, всеми этими качества обладаете в полной мере, и я от всех души желаю вам крепчайшего здоровья, энергии, успехов и всего самого доброго. С днём рождения!» — сказал глава правительства.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Тувинской автономной области РСФСР.