Москва, , 13:28 — REGNUM Госдума во втором чтении приняла поправки о дополнительных полномочиях правительства РФ в сфере трудовых отношений в условиях спада экономики на фоне коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) предложил прописать, что «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений по согласованию с Российской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений». Она не получила поддержки большинства парламентариев.

Аналогичное предложение депутата Госдумы Олега Шеина («Справедливая Россия») также не нашло поддержку.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») допустил что рекомендация, изложенная в поправке, может быть включена в проект постановления, которое будет направлено в правительство РФ по итогам принятия закона в третьем чтении.