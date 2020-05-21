Москва, , 13:24 — REGNUM Против закона об электронном реестре граждан выступали и ученые, и верующие, и эксперты, но его приняли. Причём процедура рассмотрения документа в третьем чтении прошла с нарушениями регламента, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).

«Сегодняшнее рассмотрение этого законопроекта в третьем чтении было не совсем обычным. Против выступали и учёные, и верующие, и эксперты в области информационной безопасности. Эхо протестов докатилось до зала пленарных заседаний. Вопреки регламенту и традициям, рассмотрение в третьем чтении началось с рекламного ролика за реестр. При обсуждении даже предоставили слово руководителю ФНС России Даниилу Егорову. Хотя обычно третье чтение — это техническая процедура. Аргументы сторонников реестра нас не убедили. Все три оппозиционные фракции отказались поддерживать законопроект о едином электронном реестре граждан. Мы с коллегами по фракции КПРФ голосовали против. Однако голосов «Единой России» хватило для его принятия», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Госдума в третьем чтении приняла закон о едином электронном регистре населения России. Вести регистр будет ФНС. Используются данные МВД России, Минобороны, Минобрнауки, ФНС России, Росморречфлота, ФОМС и ФСС — всего 12 ведомств. В Госдуме не скрывают, что одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ).

Закон вступит в силу с 2023 года, а полностью начнется его реализация с 2026 года.

Читайте также: Госдума приняла закон о едином регистре населения России