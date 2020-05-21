Москва, 21 мая 2020, 13:24 — REGNUM Против закона об электронном реестре граждан выступали и ученые, и верующие, и эксперты, но его приняли. Причём процедура рассмотрения документа в третьем чтении прошла с нарушениями регламента, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госдумы Сергей Казанков (КПРФ).
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая Госдума в третьем чтении приняла закон о едином электронном регистре населения России. Вести регистр будет ФНС. Используются данные МВД России, Минобороны, Минобрнауки, ФНС России, Росморречфлота, ФОМС и ФСС — всего 12 ведомств. В Госдуме не скрывают, что одна из целей закона — обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц (НДФЛ).
Закон вступит в силу с 2023 года, а полностью начнется его реализация с 2026 года.
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