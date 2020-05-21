Симферополь,
21 мая 2020, 13:14 — REGNUM Россия должна создать собственный видеохостинг аналогичного YouTube типа, это потребует значительных затрат, но в данном случае они оправданны, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 мая, комментируя удаление с YouTube аккаунта телеканала «Крым-24».
Как сообщалось ранее, руководители YouTube объяснили свои действия «нарушением правил» со стороны телеканала. В МИД России, в свою очередь, считают удаление аккаунта «Крым-24» актом цензуры и дискриминации.
Читайте также: МИД РФ: удаление аккаунта «Крым-24» на YouTube — очередной акт цензуры
«Вопрос присутствия российского контента в «Ютьюбе» нуждается в принципиальном решении. Решить же его можно только путём создания собственного видеохостинга аналогичного типа. Правительство просто обязано предоставить своим гражданам неподконтрольную Западу возможность присутствовать в интернете.
Это потребует многомиллиардных затрат, но, на мой взгляд, финансирование такой работы должно быть обеспечено. В противном случае нашему МИДу и прочим глашатаям останется только в очередной раз сетовать на «очередные проявления цензуры и дискриминации», а российским создателям контента — подстраивать его под западные установки», — отметил Михаил Демурин.