Варшава, , 13:11 — REGNUM В среду, 20 мая президент Польши Анджей Дуда подписал закон о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс относительно домашнего насилия. Об этом сообщает «Польское радио».

Главными новшествами являются введение понятия отдельного оперативного разбирательства по делам о гражданском насилии, а также предоставление правоохранительным органам права немедленной изоляции лиц, виновных в домашнем насилии от их жертв.

Законом установлено, что полиция или военная жандармерия получают возможность выдачи внесудебного запрета лицу, подозреваемому в домашнем насилии находиться в одном жилом помещении с жертвами насилия. Запрет устанавливается на 14 дней, и может быть впоследствии продлён в судебном порядке. При этом правоохранительные органы не обязаны заботиться о том, есть ли у предполагаемого преступника место, куда переехать из дома.

Для обеспечения запрета нахождения предполагаемого виновника и его жертв в одном жилом помещении, новый закон даёт полиции полномочия на применение силы. Полиция должна регулярно проверять, соблюдает ли ограничения лицо, подпадающее под действие санкции. В случае нарушения, виновник может быть подвергнут штрафу, аресту или другому ограничению свободы.

Также закон предполагает, что процессуальные документы, связанные с делами о домашнем насилии, могут доставляться не только почтой, но и работниками полиции. Кроме того, потерпевшие по делам о домашнем насилии освобождаются от уплаты судебных издержек.

Закон вступит в силу в течение шести месяцев с момента официального опубликования.