Дамаск, , 13:14 — REGNUM Российские представители в комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий на территории Сирии зафиксировали четыре нарушения перемирия. Об этом 21 сообщается в информационном бюллетене на сайте оборонного ведомства РФ.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировано 4 факта открытия огня», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что три нарушения перемирия в Сирии из данного числа были отмечены в провинции Идлиб, и ещё одно — в Алеппо.

Кроме этого, сообщается, что турецкая часть комиссии за минувшие стуки не зафиксировала нарушений перемирия в Сирии.

При этом уточняется, что за этот же период российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев не проводил никаких акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 40 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за последние сутки.