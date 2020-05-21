, 13:05 — REGNUM Украина в любом случае проигрывает и теряет от скандала, связанного с публикацией записей переговоров Петра Порошенко и Джо Байдена в 2016 году, заявил 21 мая украинский политический эксперт Сергей Фурса.

По мнению эксперта, соответствующую комбинацию «проворачивает» Россия, которая, считает Фурса, с одной стороны, решила помочь Трампу победить на следующих президентских выборах, а с другой — разрушить отношения Украины и США.

«При этом США — наш единственный надежный союзник… Зачем это России — понятно. А вот зачем это Украине? Вопрос риторический, но Украина в лице своего президента лично включилась в борьбу. Президент лично озвучил и фактически одобрил расследование на своей пресс-конференции. Президент (Зеленский) лично уничтожает сотрудничество с США, нашим единственным союзником, подрывая доверие, и позволяет оставить нас наедине с Россией», — негодует Фурса.

Эксперт предполагает, что в итоге «украинская тема» может стать токсичной в любом случае и союзники будут «меньше защищать Украину» от России.

ИА REGNUM напоминает, что накануне на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы должны реагировать на информацию о якобы влиянии Байдена на Порошенко, и предположил, что обнародованные записи — «это не последний звонок, который увидят украинцы».

«Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировала уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать… Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена», — заявил также нынешний глава Украины.