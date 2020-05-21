Минск, , 12:53 — REGNUM Вопросы влияния коронавируса на экономику, социальную сферу и госуправление Белоруссии обсудил Александр Лукашенко сегодня, 21 мая, принимая с докладом министра здравоохранения Владимира Караника и помощника президента Александра Косинца. Они также обсудили проект правительственного постановления «О перечне процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность».

Оценивая эпидемиологическую ситуацию, которую белорусский лидер постоячнно называет «коронапсихозом» и «истерией», Лукашенко сказал: «Ни в коем случае не расслабляться. Надо ориентировать наших врачей. Они молодцы, да и министерство здравоохранения хорошо организует эту работу».

«Наверное, пока мы окончательно не уйдем от этого, месяц нам еще придется барахтаться», — сообщил Лукашенко.

Минздрав подготовил проект правительственного постановления о сокращении лицензируемой медицинской деятельности. Авторы документа считают, что надо обновить лицензионные требования, предъявляемые к СПА-центрам и салонам красоты.

«Может быть, мы где-то слишком пытаемся зарегулировать те или иные процессы, — поведал Лукашенко. — К примеру, массаж. Надо, чтобы минздрав лицензировал массажи, требуя от конкретных людей, чтобы они чуть ли не врачами были, или не надо? Может быть, будут какие-то другие вопросы».Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко не поддержал лишнюю зарегулированность, отметив: «Это ни к чему хорошему не приведет: мы будем держать лишних чиновников и это будет злить определенную часть тех работников, которые хотят заниматься массажами или какими-то процедурами, которые не сравнить с хирургическими операциями. Надо ли нам вмешиваться в подобные вещи? Дошло до того, что уже, как меня информируют, приходят санстанции и вместо того, чтобы заниматься пандемией, смотрят: на полу плитка, а ее нельзя, надо, чтобы были обои. Уже до такой дикости доходит».