Сеул, , 14:02 — REGNUM 20 мая в Южной Корее состоялось последнее пленарное заседание Национального собрания 20-го созыва, в ходе которого было рассмотрено около 130 законопроектов, сообщает KBS.

Журналисты отмечают, что в результате пересмотра закона «О страховании занятости» страхованию подлежат и деятели искусства. Представители малообеспеченных семей, находящихся в поиске работы, смогут получать поддержку в размере до 3 млн вон (~$2 440).

В ходе пленарного заседания также был принят законопроект, в рамках которого иностранцы, находящиеся на территории Южной Кореи короткий срок, обязаны предоставлять информацию о месте своего пребывания в связи с распространением инфекционного заболевания.

Помимо прочего, был пересмотрен специальный закон о жертвах крушения парома «Севоль», согласно которому водолазы и внештатные преподаватели, ранее не входившие в категорию жертв, смогут получить компенсацию и психологическую поддержку.

Отмечается, что около 15 тыс. законопроектов, находящихся в настоящее время на рассмотрении и которые не были рассмотрены на последнем пленарном заседании, будут автоматически отклонены 29 мая — последний день работы Национального собрания 20-го созыва.