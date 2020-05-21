21 мая 2020 | Время чтения 5 мин

Байден не может позволить себе игнорировать тот факт, что он является старейшим возможным кандидатом в президенты в истории, из-за чего ему еще важнее найти такого кандидата на пост вице-президента страны, который в случае его смерти сможет встать у руля США.

Максим Исаев, , 14:41 — REGNUM То, кого выберет бывший вице-президент США Джо Байден в качестве напарника по гонке за кресло главы Белого дома, может быть самым важным решением на этих выборах президента США. Хотя каждый претендент на этот высокий пост стремится привлечь к себе кого-то, кто может повысить его шансы на избрание, горестная реальность заключается в том, что из-за возраста предполагаемого выдвиженца Демократической партии избиратели будут ожидать от будущего вице-президента в администрации Байдена большей, чем обычно, готовности в какой-то момент встать у руля Белого дома, пишет Джеймс Антл в статье, опубликованной 20 мая в The National Interest.

Джо Байден (сс) Gage Skidmore

Менее чем через три недели после дня выборов Байдену исполнится 78 лет. Это означает, что если он вступит в должность президента США, он будет старше, чем Рональд Рейган на момент ухода того из Белого дома. Кроме того, в случае его избрания он будет старше, чем был бы Дональд Трамп на момент окончания его второго срока. А Трамп и Рейган — два самых старых президента США в истории.

Это не единственная проблема, с которой столкнется Байден при выборе потенциального вице-президента. Если он попытается сбалансировать свою команду идеологически, пойдя на логически понятный шаг в попытке привлечь на свою сторону сторонников прогрессивных взглядов, сторонники независимых кандидатов могут обеспокоиться тем, что преемником Байдена — во время ли его правления или после него — станет кто-то, кто занимает слишком левые позиции. Если Байден сделает ставку на другого относительного центриста, либералы, которые думали, что они только временно откладывают левый крен своей партии, чтобы победить Трампа на этих одних выборах, могут почувствовать себя преданными или деморализованными. Какую бы фракцию он ни выбрал, Байдену было бы полезно выбрать кого-то, кто не является еще одним пожилым белым мужчиной.

Джо Байден (сс) Marc Nozell

Другой недавний кандидат в президенты, находившийся на другой стороне политического спектра США, столкнулся с подобной дилеммой в выборе своего напарника. В 2008 году Джону Маккейну исполнилось 72 года, у него был рак. Поэтому ему нужно было, чтобы тот, кого он выберет на роль своего вице-президента, был моложе его. Более того, было бы очень хорошо, если бы второй номер в будущей команде республиканцев имел опыт работы в исполнительной власти, которого не хватало Маккейну, который на протяжении многих лет был сенатором от штата Аризона. Многие консерваторы не доверяли Маккейну, поэтому ему нужен был такой партнер по гонке, который бы занимал правые позиции. В противостоянии с Бараком Обамой настоящим преимуществом была женщина или представитель неевропейской расы. И роль он или она должны были бы играть такую, которая бы не отдавала пустой толерантностью.

Как только Маккейн просмотрел весь этот список, он отказался от большинства реалистических кандидатов на пост вице-президента от Республиканской партии. Он остановился на Саре Пэйлин, которая действительно подходила по всем параметрам: молодая консервативная женщина, которая была губернатором Аляски. После звездного выступления на Национальном съезде Республиканской партии ее выбор действительно казался политическим мастерством. Тем не менее после нескольких её интервью на телевидении выбор Пэйлин казался менее удачным.

Маккейн баллотировался после двух сроков правления президента-республиканца, чьё имя ассоциировалось с войной в Ираке, неудачными мерами федерального правительства по ликвидации последствий урагана «Катрина» и финансовым крахом, который предшествовал Великой рецессии. Иными словами, его шансы на избрание всегда были невелики. Выбор Пэйлин был мотивирован отчаянием. Тем не менее Байден вполне может одержать верх в нынешней гонке, из-за чего еще важнее убедиться в том, чтобы в случае трагедии его место занял подходящий преемник.

Сара Пэйлин

Безусловно, Байдену следует учесть такие факторы, как этнокультурное разнообразие, идеологический баланс, относительная молодость и управленческий опыт при выборе своего вице-президента. Тем не менее, как показал неудачный опыт Маккейна, пытаться выбрать кандидата, который бы соответствовал всем этим требованиям, оказалось нецелесообразным. У Байдена действительно гораздо более широкий выбор женщин, которые могут войти в его команду в качестве вице-президента, чем у Маккейна 12 лет назад.

Именно поэтому довольно странно то, что предвыборный штаб Байдена по меньшей мере рассматривает возможность выбора Стейси Абрамс на роль вице-президента. Потерпевшая поражение на выборах губернатора штата Джорджия, Абрамс в наибольшей степени походит на Пейлин в том смысле, что ее выбор будет встречен положительно электоральной базой Байдена. Она бы показала себя хорошо в президентской кампании, а также была бы символом либеральных убеждений, благодаря поддержке которых Республиканской партии часто удавалось избежать поражений из-за социально-экономического отчуждения избирателей. Тем не менее достаточно других демографически и философски схожих с ней демократов, которым всё же удалось одержать верх в своих ключевых гонках и которые обладают большим опытом управления.

Байден не может позволить себе игнорировать тот факт, что он является старейшим возможным кандидатом в президенты в истории или закрывать глаза на коалиционную политику, которая доминирует в Демократической партии, особенно после того, как эти факторы способствовали поражению демократов от Трампа в 2016 году. Однако он также должен избегать попадания в ловушку Сары Пэйлин и искать себе такого вице-президента, который бы соответствовал столь широкому спектру требований, что у Байдена просто не останется выбора.