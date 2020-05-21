Киев, , 12:51 — REGNUM Вице-премьер-министр Украины по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Алексей Резников вынашивает дюжину различных планов по восстановлению контроля над Донбассом. Об этом он рассказал 20 мая в интервью украинскому изданию «Новости Донбасса».

«Мы готовимся к разному развитию событий: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. У меня в голове сегодня порядка 12 сценариев развития событий. От очень негативных до очень позитивных», — сказал Резников.

Он отметил, что всё зависит от России, Украины и геополитической ситуации в мире.

Резников добавил, что на реинтеграцию Донбасса уйдут десятилетия — за это время может быть отстроена инфраструктура, уничтоженная украинским силовиками, а также сменится поколение людей «которые сегодня инфицированы [пропагандой]».

«За шесть лет [в Донбассе] прошла идеологическая смена, промывка мозгов», — объяснил свою позицию вице-премьер-министр Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что ВСУ не стреляют по гражданам Украины, живущим в Донбассе, а просто «отвечают» силам народной милиции ДНР и ЛНР.

Напомним, Украина отрицает гражданский конфликт в Донбассе, вызванный госпереворотом в Киеве в 2014 году, а списывает всё на вымышленную «российскую агрессию». Россия не является стороной конфликта в Донбассе, а, напротив, участвует в его урегулировании наряду с другими странами.