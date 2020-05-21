Москва, , 12:26 — REGNUM

Законопроект о послаблениях в контрсанкциях вносят в Госдуму не сотрудники экономических комитетов, а бывшие мидовские работники, и это напоминает, что в России всё ещё очень влиятельны силы, которые хотели бы возвращения к «партнёрству» с США и ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 мая, комментируя инициативу сенаторов Константина Косачёва и Сергея Кисляка.

Как сообщалось ранее, сенаторы внесли в Госдуму законопроект о возможности закупки в условиях пандемии коронавируса дефицитных в России товаров без учета ограничений, установленных режимом контрсанкций.

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«Подготовленные членами Совета Федерации Константином Косачевым и Сергеем Кисляком поправки в закон о мерах противодействия недружественным действиям США и других государств, то есть о наших контрсанкциях в отношении Запада, говорят о реальном положении дел в этом противостоянии. Оно, как мы видим, складывается не в нашу пользу.

Мы, конечно, помним, что, когда этот закон готовился, президент Путин поставил задачу, чтобы предусмотренные данным документом меры не наносили ущерба народному хозяйству нашей страны. На мой взгляд, надо было жёстко отвечать в любом случае, даже с негативными последствиями для себя, чтобы предотвратить нарастание ущерба от враждебных действий Запада, но это другая сторона дела, будем просто исходить из того, что эта установка президента была осуществлена.

Нам также известно — во всяком случае, так нам вещает государственное телевидение, — что страны Западной Европы и США пострадали от эпидемии нового коронавируса гораздо сильнее, чем Россия. Более того, нам многократно вещали, что в Западной Европе раздаются громкие призывы к отмене санкций. Однако, обратите внимание, первыми в санкционном противостоянии отступаем мы.