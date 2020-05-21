Москва,
21 мая 2020, 12:26 — REGNUM
Законопроект о послаблениях в контрсанкциях вносят
в Госдуму не сотрудники экономических комитетов, а
бывшие мидовские работники, и это напоминает, что
в России всё ещё очень влиятельны силы, которые хотели бы возвращения к «партнёрству» с США и ЕС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 21 мая, комментируя инициативу сенаторов Константина Косачёва и Сергея Кисляка.
Как сообщалось ранее, сенаторы внесли в Госдуму законопроект о возможности закупки в условиях пандемии коронавируса дефицитных в России товаров без учета ограничений, установленных режимом контрсанкций.
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«Подготовленные членами Совета Федерации Константином Косачевым и Сергеем Кисляком поправки в закон о мерах противодействия недружественным действиям США и других государств, то есть о наших контрсанкциях в отношении Запада, говорят о реальном положении дел в этом противостоянии. Оно, как мы видим, складывается не в нашу пользу.
Мы, конечно, помним, что, когда этот закон готовился, президент Путин поставил задачу, чтобы предусмотренные данным документом меры не наносили ущерба народному хозяйству нашей страны. На мой взгляд, надо было жёстко отвечать в любом случае, даже с негативными последствиями для себя, чтобы предотвратить нарастание ущерба от враждебных действий Запада, но это другая сторона дела, будем просто исходить из того, что эта установка президента была осуществлена.
Нам также известно — во всяком случае, так нам вещает государственное телевидение, — что страны Западной Европы и США пострадали от эпидемии нового коронавируса гораздо сильнее, чем Россия. Более того, нам многократно вещали, что в Западной Европе раздаются громкие призывы к отмене санкций. Однако, обратите внимание, первыми в санкционном противостоянии отступаем мы.
В чём же тут причина? Неужели коронавирус так сильно ударил по нашей экономике, что ради смягчения этого удара нужно жертвовать внешнеполитическим авторитетом нашей страны — понятно ведь, как воспримут и прокомментируют принятие такого закона в США и Европейском союзе? Думаю, что дело не в этом; если бы это было так, то законопроект вносили бы сенаторы, работающие в комитетах, отвечающих за внутренние дела, за нашу экономику, за социальную сферу. В данном же случае законопроект о послаблениях в контрсанкциях вносят бывшие мидовские работники, члены Комитета по международным делам. Это даёт основания видеть под данным законопроектом совсем другую подоплёку: в России всё ещё очень влиятельны силы, которые хотели бы иного, чем сегодня, внешнеполитического позиционирования нашей страны, возвращения к тому самому «партнёрству» с США и ЕС, которое известно чем обернулось для нас в 2014 году», — отметил Михаил Демурин.