Киев, , 12:16 — REGNUM Президента Украины Владимира Зеленского в настоящий момент пытаются заставить выявить свою четкую позицию в борьбе между Трампом и Байденом в рамках президентской избирательной кампании в США, заявил 21 мая украинский политолог Виктор Небоженко.

Эксперт отмечает — важно не само содержание недавно обнародованной информации по «сговору» Байдена и Порошенко, а время проведения этой пресс-конференции народным депутатом Андреем Деркачом. Он подчеркивает, что все, что стало известно в результате обнародования записей Деркачом, в той или иной мере уже было давно.

«На самом деле, время выброса «компромата» на Порошенко и Байдена был выбран не случайно — за день до важного события, как раз перед большой пресс-конференцией президента Украины Зеленского. Поэтому основная цель — не дискредитация и без того коррумпированного Порошенко, а выявление позиции президента Зеленского в конфликте Трампа-Байдена. Вероятно, инициаторам пресс-конференции Деркача важно было «припереть» президента Украины Зеленского и заставить его выявить свою четкую позицию в борьбе между Трампом и Байденом», — заявил политолог.

Небоженко подчеркивает, что Порошенко здесь — лишь средство принудить президента Зеленского публично самоопределиться, на чей он стороне в этой яростной борьбе за пост американского президента.

«А если он начнет «вилять», то это поссорит его с обоими враждующими лагерями — республиканцами и демократами», — заявил политолог.

По его оценке, в итоге именно так все и произошло — президент Зеленский не почувствовал опасности этой темы и на пресс-конференции «увернулся» от четкого ответа на поставленный вопрос, указывая на результаты будущего расследования.

ИА REGNUM напоминает, что 19 мая внефракционный народный депутат Рады Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, свидетельствующие о прямом влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Поступок Деркача спровоцировал большое количество заявлений от украинских политиков первого эшелона, включая президента Зеленского. Также по поводу обнародования записей начато официальное расследование.

Между тем, украинские СМИ сообщают, что Вашингтон усиленно подает Киеву сигналы о том, что последние заявления украинских чиновников, в частности президента Зеленского, касающиеся США, являются «крайне опасными».