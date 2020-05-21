Тбилиси, , 12:08 — REGNUM Члены правительства Грузии готовы отчитаться перед парламентом за свою деятельность в условиях режима чрезвычайного положения (ЧП). Об этом 21 мая заявил премьер-министр страны Георгий Гахария во время заседания правительства, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Как отметил Гахария, сложившая обстановка наложила дополнительные обязательства на руководство страны, и он понимает, что в обществе накопился ряд вопросов по этому поводу.

«Правительство Грузии готово прийти в парламент и дать ответ на все актуальные вопросы в ближайшие дни», — сказал премьер-министр. Он добавил, что сообщил председателю парламента Арчилу Талаквадзе о готовности министров, ответить на вопросы депутатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая член парламентской фракции оппозиционной партии «Единое национальное движение» Тинатин Бокучава рассказала, что ранее ее партия дважды вызывала Гахарию, но приходили его представители.

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