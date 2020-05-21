Москва, , 11:42 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов осудил законопроект о создании в России единого регистра населения России, передает корреспондент ИА REGNUM 21 мая.

«Англо-саксонцы будут контролировать каждого из нас», — опасается Зюганов.

Он резко осудил принятие закона.

«Это электронно-бытовой концлагерь, о котором фашисты даже не мечтали», — возмущен парламентарий.

Он сообщил, что против принятия закона в Госдуму поступило более 200 тыс. обращений.

Создается ресурс, содержащий сведения о населении Российской Федерации, который представляет собой федеральный государственный информационный ресурс учета сведений о населении, сформированный на основе сведений о гражданах Российской Федерации. Вести его будет ФНС.

Закон Госдума намерена принять на заседании 21 мая.