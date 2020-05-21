Тбилиси, , 11:37 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявляет, что целью его правительства является проведение в стране свободных и демократических выборов. Об этом премьер заявил на заседании правительства 21 мая.

«Наша цель — продолжение конституционного процесса и проведение мирных демократических выборов. Это обязанность правительства, и наше правительство сделает все, чтобы в Грузии прошли успешные, открытые демократические выборы», — заявил Гахария.

Как известно, до проведения этих выборов, которые планируются в октябре текущего года, правящей партии «Грузинская мечта» предстоит выполнить обязательства по соглашению от 8 марта, подписанному с оппозицией в резиденции посла США при содействии зарубежных дипломатов.

Этим соглашением правительство Грузии обязалось внести в Конституцию и избирательный кодекс поправки, в результате которых парламентские выборы 2020 года в однократном порядке будут проведены по новой модели. В частности, соглашение предусматривает избрание в парламент следующего созыва 120 депутатов по пропорциональным спискам и 30 депутатов по мажоритарной системе, при 1% избирательном барьере и с 40% порогом, преодоление которого позволит победившей силе сформировать однопартийное правительство. Условием для поддержки этих изменений оппозиция поставила освобождение из заключения трех своих соратников — члена «Европейской Грузии» Гиги Угулава, бывшего министра обороны и учредителя партии «Победившая Грузия» Ираклия Окруашвили и соучредителя телеканала «Мтавари архи» Георгия Руруа.

Под давлением западных партнеров Угулава и Окруашвили были освобождена на основании акта президента о помиловании. Руруа продолжает оставаться в заключении, а оппозиция настаивает на его освобождении, в противном случае грозится продолжить бойкот парламентской деятельности. Ответственность за невыполнение соглашения от 8 марта оппозиция целиком возлагает на правительство.