Тбилиси, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария готов предстать перед парламентом и отчитаться о той работе, которую правительство проделало в период действия в стране режима чрезвычайного положения. Об этом премьер заявил на заседании правительства 21 мая.

«С 21 марта и до 22 мая наша страна живет в режиме чрезвычайного положения, а это предусматривает дополнительную ответственность и подотчетность правительства перед парламентом. Наше правительство действовало в определенном направлении, и мы готовы с трибуны парламента рассказать, что мы делали весь этот период», — заявил премьер.

По его информации, он уже направил соответствующее письмо председателю парламента Арчилу Талаквадзе и вместе с составом правительства, который участвовал в управлении страной в режиме чрезвычайного положения, готов явиться в парламент в ближайшие дни и ответить на все вопросы депутатов.

Явки премьера в парламент ранее требовала фракция «Национальное движение», члены которой даже обратились к спикеру парламента с заявлением о вызове Георгия Гахария в законодательный орган в порядке интерпелляции.