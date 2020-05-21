Куала-Лумпур, , 11:27 — REGNUM Власти Малайзии приняли решение о введении платы за карантин в отелях для всех людей, которые прибудут в Малайзию с 1 июня 2020 года, сообщает Antara.

«Граждане Малайзии, возвращающиеся из-за границы, будут облагаться пошлинами за карантин в отелях в размере до 50% от установленной суммы в 150 ринггитов в день. Для лиц, не являющихся гражданами Малайзии, в отелях будут взимать 150 ринггитов в день ($34,5)», — заявил министр обороны Малайзии Исмаил Сабри Яакоб в Куала-Лумпуре.

По его словам, 252 гражданина Малайзии вернулись на родину и были изолированы.

«С 3 апреля 2020 года 38 371 малайзийских граждан, возвращающийся из-за рубежа, были помещены на карантин в обязательном порядке. На сегодняшний день 30 200 человек прошли обязательный карантин и им разрешено вернуться домой», — отметил министр обороны Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Малайзии выявлено более семи тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: Число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в Малайзии превысило 7 тысяч