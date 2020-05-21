Киев, , 11:30 — REGNUM Аудиозаписи возможных переговоров между экс-президентом Украины Петром Поршенко и бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом могли передать третьим лицам сотрудники Управления государственной охраны (УГО), сообщило 21 мая издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники в Службе Безопасности Украины (СБУ).

Собеседник издания считает, что записи мог вести сам Порошенко для каких-то своих целей.

«Но к этим записям и к серверам, на которых они хранились, наверняка имел доступ некоторый круг людей. Например, сотрудники охраны экс-президента. От них и могла пойти утечка без ведома президента», — рассказал он.

Источник отметил, что об утечке фонотеки можно будет говорить наверняка, если появятся аудиозаписи разговоров Порошенко с другими лицами.

Напомним, на опубликованных записях голос «Порошенко» слышен хорошо, а голос «Байдена» — через динамик громкой связи. Из этого можно сделать вывод, что аудиозапись могла быть сделана в кабинете президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко заявил, что за основу опубликованных записей были взяты реальные переговоры, а к их утечке может быть причастен офис президента Украины Владимира Зеленского.

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