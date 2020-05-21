Тегеран, , 11:02 — REGNUM Санкции в отношении правоохранителей Ирана вводятся Вашингтоном из-за провала предыдущих антииранских санкций США, однако и они бесполезны. Об этом 21 мая заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, его слова приводит пресс-служба внешнеполитического иранского ведомства.

«Бесполезные, повторяющиеся и слепые санкции режима в США против министра внутренних дел, командующего силами правопорядка и других чиновников нашей страны показывают слабость, отчаяние и растерянность США и американского режима», — сказал официальный представитель.

Также Мусави отметил, что, по его мнению, последние американские санкции являют собою вопиющие нарушение резолюции СБ ООН 2231 и указал, что международное сообщество должно призвать США к ответу за такого рода нарушения.

Кроме этого, он уточнил, что Вашингтон вынужден был ввести такого рода санкции ввиду того, что все остальные санкции по отношению к Ирану оказались бесполезными.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 20 мая стало известно, что США ввели санкции в отношении руководящего состава сил правопорядка Ирана и главы МВД страны.

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