Джакарта, , 10:59 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что в водах вблизи провинции Ачех не были замечены беженцы рохинджа, сообщает Antara.

«Это было также подтверждено управлением водной и воздушной полиции провинции Ачех после проведения воздушного патрулирования вдоль северного побережья острова Суматра на прошлой неделе», — заявила Ретно Марсуди.

Ранее сообщалось, что сотни беженцев рохинджа из Мьянмы вошли в воды Индонезии по пути в Малайзию.

«Беженцы из штата Ракхайн действительно подвержены торговле или контрабанде. Поэтому международное сообщество обязано защищать тех, кто стал жертвой торговли людьми», — отметила глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международная амнистия, организация, занимающаяся вопросами защиты прав человека, настоятельно призывает страны-члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) принять совместный подход к решению проблемы беженцев рохинджа.

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