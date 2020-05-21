Киев, , 11:04 — REGNUM Американские дипломаты, работающие в Киеве, нарядились в традиционные вышитые крестьянские рубахи. Фотографии опубликованы 21 мая на официальной странице посольства в социальной сети Facebook.

«По случаю Дня вышиванки команда посольства США нарядилась в свои лучшие вышитые сорочки. Празднуйте сегодня вместе с нами и делитесь вашими фотографиями любимых вышиванок», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее пресс-атташе посольства США на Украине Рэй Кастильо записал для жителей Украины ролик, в котором показал, как надо правильно мыть руки и петь украинские народные песни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский и его супруга разослали вышиванки лидерам иностранных государств.

Читайте также: Чета Зеленских разослала мировым лидерам вышитые рубахи